Im Schatten der KI-Rallye fährt noch eine weitere Branche in diesem Jahr starke Kursgewinne ein - die Banken. Die UBS schaut sich den europäischen Finanzsektor an und nennt ihre Top-PicksDer Branchenindex von Banken aus der Eurozone liegt seit Jahresanfang rund 24 Prozent im Plus. Manche Einzelwerte die italienische BPER Banca konnten sogar über 60 Prozent Kursgewinn einfahren. Und auch die Quartalszahlen aus dem Sektor stimmen positiv, mit Steigerungen bei den nicht-zinsabhängigen Einnahmen und gesunkenen Kosten. Laut UBS-Analyst Jason Napier übertrafen 71 Prozent der Banken die Vorhersagen auf Vorsteuerbasis. Grund dafür seien verbesserte Managementstrategien und freundliche …