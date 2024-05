Im April dieses Jahres beliefen sich die Mandarinenlieferungen aus Peru auf 10.184 Tonnen im Wert von 12,1 Millionen USD, was einem Rückgang von 24,9 % im Wert und 30,1 % in der Menge entspricht, so ein Artikel von Agraria.pe. Der Durchschnittspreis lag bei 1,20 USD pro Kilogramm, 7,5 % mehr als in dem gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Die Lieferungen gingen an 19 Zielländer....

