JPMorgan Chase & Co hat sich bereiterklärt, eine Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar zu zahlen und zuzugeben, dass sie die Regeln der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) missachtet hat. Dies steht im Zusammenhang mit Berichtslücken beim Handel, die von der Aufsichtsbehörde am Donnerstag bekannt gegeben wurden. Die Bank hatte erhebliche Lücken in ihren Handelsdaten und bei der Überwachung von Bestellungen, die bis zum Juni 2021 zurückreichen und in einigen Fällen bis ins Jahr 2013 zurückdatieren. Als Folge davon hat die Bank gegen die Berichtspflichten für bei der CFTC registrierte Einheiten verstoßen. Dieses Schuldeingeständnis markiert einen Sieg für die CFTC, die zunehmend auf die Einräumung von Fehlverhalten besteht, wenn sie mit [...]

