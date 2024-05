Apple Inc. steht angesichts eines verlangsamten Wachstums und zunehmender Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt vor Herausforderungen. Trotz rückläufiger iPhone-Nachfrage und dem scharfen Wettbewerb, besonders in China, konnte das Unternehmen in Schwellenläktern Erfolge verzeichnen und durch den Fokus auf Serviceleistungen wie Apple TV+ und Apple Arcade das Wachstum im Abonnementgeschäft steigern. Während Apple in Europa gemäß Counterpoint Research einen leichten Rückgang der iPhone-Auslieferungen verzeichnete, da keine neuen iPhone SE-Modelle in 2024 erwartet werden, wird ein Anstieg vor der Einführung des iPhone 16 gegen Ende des Jahres prognostiziert.

Starker Aktienrückkauf trotz Wettbewerbsdruck

Obwohl Apple mit Klagen und komplexen rechtlichen Auseinandersetzungen konfrontiert ist, spiegelt ein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Wert von 110 Milliarden Dollar [...]

Hier weiterlesen