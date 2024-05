DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In den USA findet am Anleihemarkt nur ein verkürzter Handel (bis 20 Uhr MESZ) wegen des Memorial Day am Montag statt.

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Memorial Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Inflation der japanischen Verbraucherpreise hat sich im April verlangsamt, ist aber über dem 2 Prozent-Ziel der Bank of Japan geblieben, was die Erwartung weiterer Zinserhöhungen wachsen lässt. Die Gesamtverbraucherpreise stiegen im April um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Anstieg von 2,7 Prozent im März, wie Regierungsdaten zeigen. Während sich der Anstieg der Lebensmittelpreise (ohne frische Lebensmittel) im April verlangsamte, wird erwartet, dass das Ende der staatlichen Subventionen für Versorgungsleistungen die Verbraucherpreise ab Mai in die Höhe treiben wird. Ökonomen sagen, dass die Inflation wahrscheinlich wieder an Fahrt gewinnen wird, wenn der Yen schwach bleibt, weil die Japaner dann mehr für importierte Lebensmittel und Energie bezahlen müssen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +2,6% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Mai PROGNOSE: 67,8 1. Umfrage: 67,4 zuvor: 77,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.293,00 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.713,00 +0,1% Nikkei-225 38.712,67 -1,0% Hang-Seng-Index 18.643,19 -1,2% Kospi 2.691,15 -1,1% Shanghai-Composite 3.109,46 -0,2% S&P/ASX 200 7.729,90 -1,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren am Freitag negative Vorzeichen. Beobachter sprechen von Zinssorgen. An den US-Börsen wirkte am Donnerstag das Fed-Protokoll vom Mittwoch nach und belastete die Kurse. Aus diesem war hervorgegangen, dass die US-Notenbanker sich während ihrer jüngsten Sitzung wegen der hartnäckig hohen Inflation dafür ausgesprochen hatten, die Zinsen länger auf ihrem erhöhten Niveau zu belassen. Auch der am Donnerstag veröffentlichte, überraschend starke Einkaufsmanagerindex von S&P Global sprach gegen Zinssenkungen. In Tokio belasten zusätzlich heimische Inflationsdaten. Die japanischen Verbraucherpreise sind im April langsamer gestiegen als im März, was auf Konsumzurückhaltung der Japaner schließen lässt. In Hongkong profitieren unter den Einzelwerten Netease (+2%) von den Quartalszahlen, die das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss vorgelegt hat. Alibaba sinken um 0,3 Prozent, nachdem das Unternehmen Wandelanleihen im Volumen von 4,5 Milliarden US-Dollar begeben hat, mit deren Erlös Aktienrückkäufe finanziert werden sollen. Anleger in Schanghai trennen sich von Immobilienwerten. Investoren warteten darauf, dass die chinesische Regierung zusätzlich zu den in der vergangenen Woche angekündigten Unterstützungsmaßnahmen für die strauchelnde Branche weitere Hilfen ankündige, heißt es dazu. China Vanke verbilligen sich um über 5 Prozent, Seazen um 2,4 Prozent und Greenland Holdings um 3,3 Prozent. Der Kospi in Seoul wird belastet von Indexschwergewicht Samsung, dessen Kurs um 2,8 Prozent fällt. Ursächlich ist nach Angaben von Händlern ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, die sich wiederum auf informierte Personen beruft. Demnach erfüllen die jüngsten Samsung-Chips nicht die Anforderungen von Nvidia, was Wärmeentwicklung und Stromverbrauch angeht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.065,26 -1,5% -605,78 +3,7% S&P-500 5.267,84 -0,7% -39,17 +10,4% Nasdaq-Comp. 16.736,03 -0,4% -65,51 +11,5% Nasdaq-100 18.623,39 -0,4% -81,82 +10,7% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 895 Mio 866 Mio Gewinner 446 799 Verlierer 2.385 2.005 Unverändert 55 90

Schwach - Während der Dow-Jones-Index von deutlichen Verlusten bei Boeing und Intel bis an die Marke von 39.000 Punkten gedrückt wurde, hielt sich das Minus der Nasdaq-Indizes in Grenzen. Hier stützten starke Geschäftszahlen von Nvidia (+9,3%). Dagegen kamen die Aktien anderer Chip-Hersteller wie Texas Instruments (-2,6%) und Intel (-4,3%) unter Druck. Getrübt wurde das Sentiment auch von andauernden Sorgen der US-Notenbanker über die hartnäckige Inflation in den USA. Boeing knickten um 7,6 Prozent ein. Einen Monat, nachdem der US-Flugzeughersteller bekannt gegeben hatte, im ersten Quartal dieses Jahres fast 4 Milliarden Dollar verbrannt zu haben, warnte CFO Brian West, es könne im laufenden Quartal ähnlich schlimm oder sogar noch schlimmer kommen. Für die A-Aktie von News Corp ging es 0,3 Prozent nach unten. Der Medienkonzern, dem das Wall Street Journal und auch diese Nachrichtenagentur gehören, hat ein bedeutendes Lizenzabkommen mit OpenAI geschlossen. Mondelez verloren 2,0 Prozent. Die EU hat gegen das Unternehmen eine Geldbuße von 337,5 Millionen Euro verhängt. DuPont (+0,5%) hatte die Aufspaltung in drei separate Gesellschaften angekündigt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,93 +6,4 4,87 51,4 5 Jahre 4,53 +6,3 4,46 52,7 7 Jahre 4,50 +5,5 4,44 52,6 10 Jahre 4,48 +5,2 4,42 59,6 30 Jahre 4,58 +4,1 4,54 61,1

Die Renditen legten mit der sinkenden Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zinssenkung zu. Dies hätten die besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes und die wöchentlichen Erstanträge unterstrichen, so ein Beobachter. Das Fed-Sitzungsprotokoll habe zudem bestätigt, dass die US-Notenbank weitere Daten benötige, um sicherzustellen, dass die Inflation in Richtung des Zielwerts der Fed von 2,0 Prozent falle.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0808 -0,1% 1,0815 1,0817 -2,1% EUR/JPY 169,78 +0,0% 169,76 169,62 +9,1% EUR/GBP 0,8517 +0,0% 0,8516 0,8509 -1,8% GBP/USD 1,2690 -0,1% 1,2699 1,2719 -0,3% USD/JPY 157,07 +0,1% 156,97 156,60 +11,5% USD/KRW 1.370,42 +0,3% 1.366,48 1.363,77 +5,6% USD/CNY 7,1113 +0,0% 7,1101 7,1098 +0,2% USD/CNH 7,2592 +0,0% 7,2576 7,2562 +2,0% USD/HKD 7,8101 +0,0% 7,8086 7,8072 +0,0% AUD/USD 0,6599 -0,1% 0,6606 0,6619 -3,1% NZD/USD 0,6096 -0,1% 0,6100 0,6108 -3,6% Bitcoin BTC/USD 67.529,89 -0,6% 67.960,57 69.476,46 +55,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach den Vortagesaufschlägen in Reaktion auf das Fed-Protokoll wenig verändert. Der Dollar-Index gewann 0,1 Prozent. Zwischenzeitliche leichte Abgaben wurden wieder aufgeholt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,82 76,87 -0,1% -0,05 +5,9% Brent/ICE 81,34 81,36 -0,0% -0,02 +6,4%

Die Ölpreise gaben Gewinne aus dem Verlauf wieder ab und fielen auf die tiefsten Stände seit drei Monaten. Die Preise für die Sorten WTI und Brent reduzierten sich um bis zu 0,9 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf steigende Nachfragesorgen. Zudem stand das Treffen des Ölkartells Opec+ Anfang Juni im Fokus. Die Opec+ dürfte ihre Förderungskürzung von 2,2 Millionen Barrel pro Tag wahrscheinlich bis Ende 2024 verlängern, so die Analysten von MUFG. Diese längerfristig niedrigere Produktion und das über den historischen Durchschnittswerten liegende Wachstum der Ölnachfrage deuteten aber auf steigende Preise in der zweiten Jahreshälfte hin.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.333,85 2.328,89 +0,2% +4,96 +13,2% Silber (Spot) 30,40 30,13 +0,9% +0,27 +27,9% Platin (Spot) 1.022,28 1.024,00 -0,2% -1,72 +3,1% Kupfer-Future 4,80 4,79 +0,2% +0,01 +22,5%

Der Goldpreis gab nach. Marktteilnehmer verwiesen auf eine Reaktion auf das Fed-Protokoll. Dieses hatte höhere Zinsen für einen längeren Zeitraum wahrscheinlicher gemacht. Der Preis für die Feinunze sank mit gestiegenen Marktzinsen um 2,0 Prozent auf 2.332 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

FED

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, geht davon aus, dass die Zinsen langfristig stabil bleiben werden. Eine Rückkehr zum jährlichen Inflationsziel der US-Notenbank von 2 Prozent könnte allerdings noch in weiter Ferne liegen. "Wir müssen etwas geduldiger sein und uns sicherer sein, dass die Inflation auf dem Weg zu 2 Prozent ist, bevor wir uns bewegen", sagte Bostic am Donnerstag in einer Rede vor einer MBA-Klasse für Makroökonomie an der Stanford Graduate School of Business.

VERBRAUCHERPREISE MALAYSIA

- Verbraucherpreise Apr +0,2% gg Vormonat

- Verbraucherpreise Apr +1,8% (PROG: +1,8%) gg Vorjahr

ALIBABA

