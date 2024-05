GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Medienmitteilung Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich blickt auf ein moderates Schadenjahr zurück. Grössere Schäden durch Naturereignisse sind ausgeblieben, und auch die Feuerschäden sind leicht zurückgegangen. Die geschätzte Gesamtschadensumme beläuft sich auf 48,4 Mio. Franken (Vorjahr: 59,9 Mio. Franken). Die GVZ erzielte ein Jahresergebnis von 12,2 Mio. Franken (Vorjahr: -51,1 Mio. Franken). Der Gewinn wird dem Reservefonds gutgeschrieben, mit dem Schadenereignisse gedeckt werden. Mit 3'599 gemeldeten Schäden - davon 1'080 Feuer- und 2'519 Elementarschäden - bearbeitete die GVZ im Jahr 2023 mehr Schadenfälle als im Vorjahr (Vorjahr: 3'325), dennoch liegt die geschätzte Gesamtschadensumme von 48,4 Mio. Franken unter dem Vorjahreswert von 59,9 Mio. Franken. Die Summe der geschätzten Feuerschäden verringerte sich um rund 8,0 Mio. Franken auf 40,2 Mio. Franken (Vorjahr: 48,6 Mio. Franken), die Elementarschäden liegen mit der geschätzten Schadensumme von 8,2 Mio. Franken (Vorjahr: 11,3 Mio. Franken) ebenfalls unter dem Vorjahr. Bruttoprämien gesunken

Die Bruttoprämien sind im Vorjahresvergleich um 6,2% auf 124,5 Mio. Franken gesunken (Vorjahr: 132,7 Mio. Franken). Gleichzeitig haben sich die Brandschutzabgaben auf 47,4 Mio. Franken (Vorjahr: 37,1 Mio. Franken) erhöht. Die in der Versicherungsprämie eingeschlossenen Brandschutzabgaben dienen der Finanzierung von vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzmassnahmen sowie der finanziellen Unterstützung der Feuerwehren im Kanton Zürich - inklusive Sicherstellung der Alarmierung. Positives Ergebnis

Die Rendite des GVZ-Anlageportfolios lag im Berichtsjahr bei 6,2% (Vorjahr: -10,1%). Insgesamt hat die GVZ ein konsolidiertes Jahresergebnis von 12,2 Mio. Franken (Vorjahr: -51,1 Mio. Franken) erreicht. Der Gewinn wird dem Reservefonds gutgeschrieben, dank dem die GVZ über ausreichende Mittel verfügt, um den Finanzierungsbedarf, der sich aus Schadenereignissen ergibt, jederzeit zu decken. Versicherungsindex der Marktsituation angepasst

Damit der Versicherungswert von Gebäuden uneingeschränkt garantiert und die Neuwertversicherung aller Gebäude gewährleistet werden kann, orientiert sich die GVZ am jährlich erhobenen Zürcher Index der Wohnbaupreise (Baukostenindex). Bei Veränderungen von mehr als plus/minus 5% gegenüber der letzten Anpassung führt die GVZ, gemäss den gesetzlichen Vorgaben, ihren Versicherungsindex nach (Anpassung an die Marktsituation). Im Zeitraum von April 2022 bis April 2023 stieg der Zürcher Index der Wohnbaupreise um 5,5% auf 1'190,9 Punkte (Vorjahr: 1'128,6 Punkte). Entsprechend hat die GVZ den Versicherungsindex per 1. Januar 2024 auf 1'190 Punkte angehoben. Zahlen und Fakten

Die Zahlen und Fakten finden Sie unter folgendem Link . Die ausführlichen Geschäftszahlen finden Sie im GVZ-Geschäftsbericht 2023 .

Im Medienbereich auf der GVZ-Website steht dieser Text zum Download bereit.

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

