Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitagmorgen knapp über der Marke von 1,08 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0809 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch zum Franken hat sich der Euro über nach nur wenig bewegt und notiert weiter unter der Marke von 0,99 Franken, unter die er am Donnerstagnachmittag gerutscht war. Aktuell wird das Paar EUR/CHF zu 0,9894 nach 0,9887 am Vorabend gehandelt. Der Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...