Ein Direktor des US-Einzelhandelsriesen hat einen beträchtlichen Teil seiner Unternehmensanteile verkauft. Laut den jüngsten regulatorischen Einreichungen hat er rund 30.000 Aktien für etwa 1,94 Millionen US-Dollar abgestoßen, was seine direkten Anteile auf null reduzierte. Obwohl die Gründe für diesen Schritt nicht offengelegt wurden, deuten solche Insidertransaktionen häufig auf die Erwartungen der Führungskräfte an die künftige Unternehmensperformance hin. Gleichzeitig ist das Online-Geschäft des Unternehmens im Aufwind. In den USA erlebte der E-Commerce, angekurbelt durch hohe Benzinpreise und bequeme Lieferoptionen, ein starkes Wachstum. Einkäufe auf der firmeneigenen Online-Plattform stiegen im letzten Quartal um 22%, was die Bedeutung von strategischen Investitionen in effiziente Lieferketten und den Online-Handel unterstreicht.

Umstrukturierung und Jobabbau

