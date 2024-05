The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.05.2024ISIN NameDE000RLP1304 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2021DE000RLP1296 RHEINL.PF.SCHATZ.21/24VARXS2176895469 AEGYPTEN 20/24 MTN REGSUS471048AL28 JAP BK INT 2024 DTCXS1028953807 JAP BK INT 14/24 INTLXS2003473829 LEASEPLAN 19/UND. FLRXS2003512824 DEXIA SA 19/24 MTNDE000HLB5253 LB.HESS.THR.CARRARA11W/23XS1993771325 LEE + MAN P. 19/UND.FLRXS2001168447 CN H.OV.DEV. 19/UND. FLRXS2001732101 HUAR.FIN.19 19/24 MTNDE000HLB32Z5 LB.HESS.THR.CA.TIL.05C/19XS0787786440 BHP BILLITON FIN.12/24MTNXS1166507548 GOLDM.S.INTL 15/24 MTNCH0330143147 AXPO HOLDING 16-24CH0373476776 GRAUBUENDNER KT.BK 18-24