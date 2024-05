Mit der neuen KI-Suche und den AI Overviews will Google der Konkurrenz auf dem Markt die Stirn bieten. In den USA sorgt die Software zunächst allerdings mit fragwürdigen Rezepten und falschen Fakten für Lacher. Seit Google seine Suchmaschine in den USA auf breiter Front mit KI-Übersichten ergänzt hat, machen im Internet peinliche bis verstörende Fehler der Software die Runde. So veröffentlichte ein Nutzer die Empfehlung, den Käse auf einer Pizza ...

Den vollständigen Artikel lesen ...