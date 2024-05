Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Protokoll zur Zinsentscheidung vom Anfang des Monats gibt keine grundlegend anderen Implikationen als ohnehin schon bekannt sind, so die Analysten der Nord LB.Der Grad der Unsicherheit über den weiteren Kurs des FOMC sei aber etwas gestiegen. Sei man sich im Markt gemeinhin sicher gewesen, dass dieses Jahr mit Zinssenkungen zu rechnen sei, so würden andere Optionen innerhalb dieser "Minutes" wieder präsenter. Die Inflation sei zum Dafürhalten der Notenbanker einfach zu hoch und - fast noch schlimmer - auch der Aufwärtsdruck nehme wieder zu. Dennoch würden die Analysten weiterhin Zinssenkungen in diesem Jahr für das wahrscheinlichste Szenario halten, vor allem auch vor dem Hintergrund deutlicher Abkühlungserscheinungen in der US-Wirtschaft. Eine Zinssenkung würde im Übrigen nicht nur der Wirtschaft helfen können, sondern auch die langfristige Finanzierbarkeit des Staatshaushaltes günstig beeinflussen. (Ausgabe vom 23.05.2024) (24.05.2024/alc/a/a) ...

