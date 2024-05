Die US-Börsenaufsicht SEC hat in der Nacht auf Freitag den Weg für die Einführung der ersten Spot-ETFs auf Ethereum geebnet - ein wichtiger Schritt, den noch vor wenigen Tagen kaum jemand für möglich gehalten hat. Die Impulse für den Kurs der zweitgrößten Digitalwährung nach Marktkapitalisierung halten sich zunächst aber in Grenzen.Die Kryptobranche nähert sich einem weiteren Meilenstein, nachdem die Securities and Exchange Commission (SEC) den Weg für die Einführung der ersten ETFs geebnet hat, ...

