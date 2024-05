Pattensen (ots) -Emilia Bolda, Unternehmerin und Gründerin des Coaching-Programms Investiere.Dich.Frei, wird mit einem Stand auf dem Greator Festival 2024 in Köln vertreten sein, das am 21. und 22. Juni 2024 in der Lanxess Arena Köln stattfindet. Zusätzlich wird sie am Samstagmorgen auf einer der fünf Greator-Bühnen als Speakerin auftreten. Das Festival, bei dem es sich um Europas größtes Festival für Persönlichkeitsentwicklung, Businesserfolg und Zukunftsfähigkeit handelt, versammelt auch in diesem Jahr mehr als 10.000 Teilnehmer sowie über 150 angesehene Speaker aus verschiedenen Bereichen.Finanzexpertin Emilia Bolda: "Immer mehr Frauen legen Wert auf finanzielle Sicherheit, doch oft fehlt es an ausreichendem Finanzwissen, um ihr Geld tatsächlich zu vermehren. Ich bin überzeugt, dass grundsätzlich jede Frau das Potenzial hat, erfolgreich an der Börse zu investieren. Aus diesem Grund habe ich mich mit Investiere.Dich.Frei der Aufgabe verschrieben, Frauen zu ermutigen und zu inspirieren, finanzielle Unabhängigkeit anzustreben. Mit meinem Coaching-Programm helfe ich ihnen dabei, die Welt der Finanzen besser zu verstehen. Darum wird es auch auf dem Greator Festival gehen: Frauen zu ermutigen, ihre finanziellen Ziele zu verfolgen."Das Greator Festival 2024 bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, von führenden Experten zu lernen - und sich dadurch persönlich weiterzuentwickeln. Das Programm umfasst Workshops, Networking-Events und Vorträge zu den Themen Glück und Erfüllung, Erfolg und Business sowie Zukunftsfähigkeit und Gesellschaft. All das macht das Event zu einem echten Muss für alle Menschen, die zur besten Version ihrer selbst werden möchten. Abgerundet wird das Greator Festival 2024 durch eine große Opening-Show, verschiedene Live-Konzerte und eine einzigartige Closing-Show.In ihrem Vortrag wird Emilia Bolda darauf eingehen, wie wichtig finanzielle Bildung für die persönliche Freiheit ist. Außerdem wird sie die Mission von Investiere.Dich.Frei vorstellen, Frauen auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit zu unterstützen. Zusätzlich wird die Unternehmerin dem Publikum mit praktischen Tipps zur Seite stehen, um es auf diesem Weg zu begleiten. Am Stand von Investiere.Dich.Frei haben die Teilnehmer weiterhin die Möglichkeit, sich eingehender über die Möglichkeiten finanzieller Bildung für Frauen zu informieren."Ich bin fest entschlossen, das Leben meiner Kundinnen zum Positiven zu verändern, indem ich ihnen das nötige Wissen und die entsprechenden Tools zur Verfügung stelle. Auf diese Art und Weise hoffe ich, die Standards für finanzielle Bildung kontinuierlich neu definieren zu können. Daher ist es eine große Ehre für mich, auf dem Greator Festival vertreten zu sein - und dadurch die Möglichkeit zu haben, Frauen zu ermutigen, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu verfolgen. Außerdem freue ich mich darauf, mit den Teilnehmern und anderen Speakern in Kontakt zu treten, zu netzwerken und deren Gedanken zu hören", so Emilia Bolda.Weitere Informationen zur Expertin finden Sie unter: https://investieredichfrei.de/Zum Greator Festival 2024: https://go.greator.com/festival-2024/Pressekontakt:Investiere.Dich.FreiVertreten durch: Emilia und Christian BoldaE-Mail: emiliabolda@investieredichfrei.deWebseite: https://investieredichfrei.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Investiere.Dich.Frei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174954/5786008