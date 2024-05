BARCELONA, Spanien und SUNNYVALE, Kalifornien - Eine globale Vormachtstellung im Bereich der Cybersicherheit wird strukturbildend für das künftige Stadionerlebnis. Espai Barça, ein revolutionäres Projekt in der Welt des Sports und der Unterhaltung, wird im Zentrum eines umfangreichen digitalen Wandels stehen, indem es mit Fortinet® (NASDAQ: FTNT), dem Führer in der Vereinigung von Vernetzung und Sicherheit, eine innovative Partnerschaft eingegangen ist. Gemäß des Vertrages bis zum 30. Juni 2028 erwartet den legendären Spotify Camp Nou eine digitale Absicherung mit fortschrittlichsten Systemen. Das Bestreben, den Esapai Barça in einen globalen Innovationskern zu transformieren, zeigt sich durch die Verbindung von zukunftsweisender Technologie und weitreichender Sicherheitsmaßnahmen für die Erlebniswelt von Mitgliedern und Fans.

Sicherheit als Schüssel [...]

Hier weiterlesen