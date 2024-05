Der XTB Morgenticker (24.05.2024)

Die letzte Sitzung der Woche in den APAC-Märkten führte zu Rückgängen bei den meisten wichtigen Indizes der Region. Der Nikkei in Japan verliert fast 1 - der Hang Seng fällt um 1,2 - und der ASX 200 in Australien sinkt um 1,1 %.

Diese schwache Stimmung ist hauptsächlich das Ergebnis einer Verschlechterung der Stimmung nach starken PMI-Daten aus den USA, die die Euphorie über die verbesserten Ergebnisse von Nvidia zunichtemachten und Kapitalabflüsse in "sichere Häfen", einschließlich des US-Dollars, unterstützten.

Der USD führt heute Morgen den breiten FX-Markt an. Auf der anderen Seite sind erhebliche Rückgänge bei AUD und CHF zu verzeichnen.

Futures, die auf Aktienindizes aus den USA und Europa basieren, deuten nun darauf hin, dass die Freitagssitzung in den jeweiligen Märkten ohne eine einheitliche Richtung eröffnen wird. Darüber hinaus könnte der heutige Handel aufgrund des Feiertags in den USA am Montag etwas gedämpft sein, da die US-Märkte an diesem Tag nicht operieren werden. Auch der Handel am US-Anleihemarkt wird heute verkürzt sein. Die Situation ist ähnlich in Großbritannien, auch dort wird der Handel am Montag eingestellt.

Quelle: xStation5 von XTB

