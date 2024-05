FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner stabilen Vortagesverfassung hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dax verlor in den ersten Handelsminuten 0,83 Prozent auf 18 536,32 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von rund einem Prozent an.

Der MDax der mittelgroßen Werte fiel am Freitagmorgen um 0,76 Prozent auf 26 985,94 Zähler. Für den EuroStoxx 50, das Leitbarometer der Eurozone, ging es um rund 0,8 Prozent abwärts.

Die Vorgaben von den Überseebörsen sind negativ. In den USA hatten am Vortag überraschend robuste Konjunkturdaten die Zinssorgen nochmals verstärkt. Auch in Asien gab es Verluste. Befürchtungen über womöglich noch für längere Zeit hohe US-Leitzinsen trüben auch hierzulande das Bild.

Konjunkturdaten aus Deutschland zeigten vorbörslich kaum Einfluss. So wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) - gestützt vom Export und gestiegenen Bauinvestitionen - im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal bereinigt um 0,2 Prozent. Damit wurden vorläufige Angaben vom Statistischen Bundesamt bestätigt./edh/jha/

