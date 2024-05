Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein schwacher Handelstag ab. Grund dafür sind schwache Vorgaben aus den USA sowie geschwundene Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten aufgrund robuster Konjunkturdaten. Der DAX dürfte zum Handelsstart um 0,5 Prozent auf 18.550 Zähler fallen. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen.1. Kursverluste an der Wall Street ...

Den vollständigen Artikel lesen ...