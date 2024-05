© Foto: adobe.stock.com



Eine Reihe positiver Nachrichten riss den Cannabis-Sektor zuletzt aus seiner Lethargie, nach kurzen knackige Kursanstiegen folgte eine scharfe Korrektur. Eine nachhaltige Trendwende lässt weiterhin auf sich warten.Der Staub hat sich gelegt Zuletzt wirbelte Ende April die Nachricht, dass die DEA - Drug Enforcement Administration - nun bereit sei, Cannabis in der Risikobewertung herabzustufen, mächtig Staub auf. Anleger stürzten sich auf die arg gebeutelten Cannabis-Aktien. Keiner wollte die Party verpassen. Mittlerweile hat sich der Staub gelegt. Die erste Euphorie verflog schnell, als deutlich wurde, dass der Prozess, an dessen Ende eine Neueinstufung von Cannabis in Schedule III stehen …