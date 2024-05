FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit wenig Kursbewegung in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen stabil bei 129,97 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,59 Prozent.

Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen am Morgen erwartungsgemäß aus. In Deutschland erholte sich die Wirtschaft zu Jahresbeginn und wuchs im ersten Quartal leicht um 0,2 Prozent. Die Zahlen waren bereits bekannt, es handelte sich um eine Veröffentlichung von Detaildaten. In Frankreich blieb das Geschäftsklima stabil, so wie es Analysten erwartet hatten.

In den USA werden am Nachmittag Auftragsdaten aus der Industrie erwartet, die als Indikator für die Investitionen der Unternehmen angesehen werden. Zudem veröffentlicht die Uni Michigan ihre Konsumstimmung und Zahlen zu den Inflationserwartungen der US-Verbraucher./bgf/jha/