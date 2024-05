Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA zögern Vertreter der Notenbank mit der Zinswende, so die Analysten der Helaba.Sie würden auf weitere Beweise warten, dass sich die Inflation in Richtung des Ziels von zwei Prozent bewege. Auch das konjunkturelle Umfeld spiele eine wichtige Rolle. Zuletzt hätten einige Wirtschaftszahlen enttäuscht, wie beispielsweise die ISM-Indices oder die Einzelhandelsumsätze. ...

