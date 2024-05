DJ MÄRKTE ASIEN/Zinssorgen belasten Aktienkurse

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Freitag negative Vorzeichen dominiert. Beobachter sprachen von Zinssorgen. An den US-Börsen hatte am Donnerstag das Fed-Protokoll vom Mittwoch nachgewirkt und die Kurse belastet. Aus diesem war hervorgegangen, dass die US-Notenbanker sich während ihrer jüngsten Sitzung wegen der hartnäckig hohen Inflation dafür ausgesprochen hatten, die Zinsen länger auf ihrem erhöhten Niveau zu belassen. Auch der am Donnerstag veröffentlichte, überraschend starke Einkaufsmanagerindex von S&P Global sprach gegen Zinssenkungen.

In Tokio fiel der Nikkei-225-Index um 1,2 Prozent, zusätzlich belastet von heimischen Inflationsdaten. Die japanischen Verbraucherpreise sind im April langsamer gestiegen als im März, was auf Konsumzurückhaltung der Japaner schließen lässt. Mit einem Anstieg um 2,5 Prozent auf Jahressicht lag der Preisauftrieb immer noch über dem Ziel der Bank of Japan von 2 Prozent. Er gehe nach wie vor davon aus, dass die japanische Notenbank auf ihrer Sitzung im Juli die Zinsen anheben werde, sagte Marcel Thieliant, Leiter der Asien-Pazifik-Abteilung von Capital Economics. Sehr viel stärker dürfte die Notenbank die geldpolitischen Zügel aber nicht anziehen können, fügte er hinzu. Verkauft wurden in Japan Aktien der Technologiebranche, die am Vortag von den starken Nvidia-Zahlen profitiert hatten. Unter anderem büßten Lasertec und Advantest jeweils 4,5 Prozent ein. Fuji Electric sackten um 11,2 Prozent ab.

An der Börse in Hongkong verlor der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,6 Prozent. Die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte litten unter den gestiegenen US-Marktzinsen; ihr Sektorindex fiel um 2,8 Prozent. Ermutigende Geschäftszahlen von Unternehmen wie Bilibili (-11,2%) oder Xiaomi (-3,9%) verpufften. Netease (+0,4%) wurden etwas gestützt von den Quartalszahlen, die das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss vorgelegt hatte, notierten im Späthandel aber deutlich unter ihrem Tageshoch. Alibaba sanken um 1,1 Prozent, nachdem das Unternehmen Wandelanleihen im Volumen von 4,5 Milliarden US-Dollar begeben hatte, mit deren Erlös Aktienrückkäufe finanziert werden sollen. Baidu zeigten sich 1,3 Prozent niedriger. Indexschwergewicht Tencent gab um 2,3 Prozent nach.

In Schanghai ging es mit dem Composite-Index um 0,9 Prozent abwärts. Anleger trennten sich von Immobilienwerten. Investoren warteten darauf, dass die chinesische Regierung zusätzlich zu den in der vergangenen Woche angekündigten Unterstützungsmaßnahmen für die strauchelnde Branche weitere Hilfen ankündige, hieß es dazu. China Vanke verbilligten sich um fast 6 Prozent, Seazen um 1,8 Prozent und Greenland Holdings um 4,3 Prozent.

Der Kospi in Seoul gab um 1,3 Prozent nach, belastet von Indexschwergewicht Samsung, dessen Kurs um 3,1 Prozent fiel. Ursächlich war nach Angaben von Händlern ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, die sich wiederum auf informierte Personen berief. Demnach erfüllen die jüngsten Samsung-Chips nicht die Anforderungen von Nvidia, was Wärmeentwicklung und Stromverbrauch angeht.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.727,60 -1,1% +1,8% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.646,11 -1,2% +16,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.687,60 -1,3% +1,2% 08:00 Schanghai-Comp. 3.088,87 -0,9% +3,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.574,35 -1,6% +10,7% 10:00 Taiex (Taiwan) 21.565,34 -0,2% +20,3% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.312,39 -0,3% +2,5% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.618,31 -0,7% +12,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0819 +0,0% 1,0815 1,0817 -2,0% EUR/JPY 169,89 +0,1% 169,76 169,62 +9,2% EUR/GBP 0,8516 +0,0% 0,8516 0,8509 -1,8% GBP/USD 1,2704 +0,0% 1,2699 1,2719 -0,2% USD/JPY 157,03 +0,0% 156,97 156,60 +11,4% USD/KRW 1.369,32 +0,2% 1.366,48 1.363,77 +5,5% USD/CNY 7,1088 -0,0% 7,1101 7,1098 +0,1% USD/CNH 7,2577 +0,0% 7,2576 7,2562 +2,0% USD/HKD 7,8109 +0,0% 7,8086 7,8072 +0,0% AUD/USD 0,6603 -0,0% 0,6606 0,6619 -3,0% NZD/USD 0,6099 -0,0% 0,6100 0,6108 -3,5% Bitcoin BTC/USD 67.091,59 -1,3% 67.960,57 69.476,46 +54,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,74 76,87 -0,2% -0,13 +5,8% Brent/ICE 81,27 81,36 -0,1% -0,09 +6,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.339,73 2.328,89 +0,5% +10,84 +13,5% Silber (Spot) 30,50 30,13 +1,2% +0,37 +28,3% Platin (Spot) 1.022,13 1.024,00 -0,2% -1,87 +3,0% Kupfer-Future 4,80 4,79 +0,3% +0,01 +22,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2024 03:45 ET (07:45 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.