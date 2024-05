Die Aktie von Brenntag befindet sich am heutigen Tage in einer schwierigen Position. Da das Papier heute Ex-Dividende gehandelt wird, bewegt man sich in eine Widerstandszone nach unten. Bricht der Widerstand, sollte die Talfahrt vorerst weitergehen. Hier geht es direkt zum empfohlenen Produkt: https://zertifikate.morganstanley.com/Produktdetails/DE000MB0AQ57 Stoppkurs: ...