Ethereum News: ETFs sind durch, Kurs geht runter

Die SEC hat Ethereum-ETFs genehmigt, was viele Anleger schon gehofft hatten. Cboe, Nasdaq und NYSE dürfen jetzt Produkte anbieten, die direkt in Ethereum investieren. Doch trotz dieser positiven Nachricht fiel der Ethereum-Kurs.

Investmentfirmen wie VanEck, ARK Investment Management, Invesco und BlackRock bereiten ihre eigenen Ethereum-ETFs vor. Sie benötigen allerdings noch eine zusätzliche Genehmigung der Regulierungsbehörde, für die es bisher keine festen Fristen gibt.

Die SEC erklärte, dass die Vorschläge mit dem Exchange Act übereinstimmen und darauf abzielen, betrügerische und manipulative Handlungen zu verhindern. Anleger und der Markt sollen geschützt werden. Trotz dieser klaren Position bleibt Unsicherheit bestehen.

Frage ob Wertpapier oder Ware bleibt offen

Gary Gensler, der Vorsitzende der SEC, hat sich bisher nicht klar dazu geäußert, ob Ethereum nun als Wertpapier eingestuft wird. Dies sorgt für Nervosität.

Krypto-Enthusiasten befürchten, dass Gensler und die Behörde versuchen könnten, ETH und Projekte auf der Ethereum-Blockchain den teuren und strengen Anlegerschutzregeln der SEC zu unterwerfen.

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sieht Ethereum nicht als Wertpapier und hat den Handel mit Ethereum-Futures durch die CME Group Inc. erlaubt. Unterschiedliche Ansichten der Regulierungsbehörden tragen zur Unsicherheit bei.

Geoff Kendrick von der Standard Chartered Bank ist optimistisch und prognostiziert, dass die Ethereum-ETFs nach der Genehmigung zwischen 2,39 Millionen und 9,15 Millionen ETH (etwa 15 bis 45 Milliarden US-Dollar) anziehen könnten. Trotz dieser positiven Aussichten bleibt der Ethereum-Kurs unter Druck.

Die Zulassung von Ethereum-ETFs eröffnet neue Investitionsmöglichkeiten, doch die Unsicherheit über die zukünftige Regulierung und die Reaktionen der Investoren zeigen, wie volatil der Kryptomarkt sein kann.

Sell the News - Ether Preis fällt

Ethereum hatte sich in den Tagen vor der ETF-Genehmigung stark gesteigert und verzeichnete einen Preisanstieg von rund 30 %. Nach der Bekanntgabe der Genehmigung trat jedoch das Phänomen "Sell the News" ein, wodurch der Preis von 3960 auf 3656 Dollar einbrach.

Während die Spot ETF in den USA erst den handel aufnehmen werden, sind diese in Hongkong bereits im Handel. Justin d'Anethan, Leiter der Geschäftsentwicklung im APAC-Raum bei Keyrock, kommentierte die Situation in Hongkong und wies darauf hin, dass der Spot Ethereum ETF-Markt dort etwa 15 % des gesamten lokalen Spot ETF Vermögens ausmacht, während der Rest auf Bitcoin entfällt. D'Anethan merkte an, dass die Unfähigkeit, ETH in diesen Fonds zu staken, Spot Ethereum ETFs weniger attraktiv macht.

Trotz der Unsicherheiten rund um Ethereum verzeichnet der ERC-20 Token WienerAI einen beachtlichen Anstieg. Der Token, der eine Mischung aus Memecoin und Utility Coin darstellt, hat bereits fast 3 Millionen Dollar im Presale gesammelt.

WienerAI: Steigender Erfolg trotz Ethereum-Ungewissheit

WienerAI kombiniert künstliche Intelligenz mit einer humorvollen Memecoin-Ästhetik und bietet dabei praktische Anwendungen wie einen KI-gestützten Trading-Bot, der vorausschauende Handelsempfehlungen gibt und direkten Token-Swap ohne zusätzliche Kosten ermöglicht.

Zusätzlich bietet WienerAI MEV-Schutz (Miner Extractable Value), um Nutzer vor Bots zu schützen, die durch gezieltes Kaufen und Verkaufen den Preis einzelner Transaktionen manipulieren.

Dies hat dazu beigetragen, das Vertrauen der Investoren zu stärken. Mit einem attraktiven Staking-Mechanismus, der hohe jährliche Renditen verspricht, und einer engagierten Community, die als "Sausage Army" bekannt ist, hat WienerAI das Potenzial, sich im überfüllten Memecoin-Markt durchzusetzen und weiterhin erfolgreich zu sein.

Diese Kombination aus innovativer Technologie und Community-Engagement macht WienerAI zu einer vielversprechenden Investitionsmöglichkeit, insbesondere für diejenigen, die von der schnellen Preissteigerung neuer, kleinerer Tokens profitieren möchten.

