Der Halbleiterkonzern will vom wachsenden Geschäft mit Servern profitieren, die für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) geeignet sind. Angesichts des steigenden Energiebedarfs in Rechenzentren schraubt das Unternehmen daher die Leistungsfähigkeit von Netzteilen für Server deutlich in die Höhe. Schon bald soll mit dem kombinierten Einsatz der drei Halbleitermaterialien Silizium, Siliziumkarbid und Galliumnitrid die Leistung von sogenannten Power-Supply-Units (PSU) auf bis zu 12 kW verbessert werden. Zum Vergleich: Derzeit sind PSU mit 3 und 3,3 kW verfügbar. Den Marktstart für ein Netzteil mit 8 kW Leistung kündigte INFINEON für das erste Quartal 2025 an. In der Folge rechnet man mit deutlich steigenden Umsätzen im Geschäft mit KI-Servern - eine durchaus logische Folge!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



