Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 27.05.2024- (Nr. N022) Ärztinnen und Ärzte: Alter, Staatsangehörigkeit, Einwanderungsgeschichte, Arbeitszeiten, Medizinstudierende im In- und Ausland, Jahr 2023Dienstag, 28.05.2024- (Nr. 209) Einbürgerungen, Jahr 2023- (Nr. 210) Großhandelspreise, April 2024- (Nr. N023) Tourismusintensität in der EU: Übernachtungen, Fluggastzahlen und Anteil des Gastgewerbes an der Bruttowertschöpfung, Jahre 2022 und 2023- (Nr. 22) Zahl der Woche: Hautkrebs als Krankenhausdiagnose und Todesursache, Jahre 2002-2022Mittwoch, 29.05.2024- (Nr. 211) Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung), 1. Quartal 2024- (Nr. 212) Bodenbearbeitung von landwirtschaftlichen Flächen (Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung), Wirtschaftsjahr 2022/2023- (Nr. 213) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Mai 2024 (im Laufe des Tages)Freitag, 31.05.2024- (Nr. 214) Außenhandelspreise, April 2024- (Nr. 215) Umsatz im Einzelhandel, April 2024(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlHerausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt