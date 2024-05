Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der SSA-Primärmarkt startete nach Pfingsten relativ dynamisch in die verkürzte Woche, so die Analysten der Helaba in einer aktuellen Ausgabe von "SSAs & Financials - Weekly Market Update".Mittlere Laufzeiten hätten den Schwerpunkt des Angebots gebildet. Die EFSF habe den Startschuss einer Platzierung von 4 Mrd. EUR gegeben, verteilt auf zwei Transaktionen - 1,5 Mrd. EUR für die Aufstockung der bis November 2028 laufenden Anleihe und eine Neuemission eines Bonds mit 7-jähriger Laufzeit (2,5 Mrd. EUR). Die Aufstockung sei siebenfach und die Neuemission 8,5-fach überzeichnet gewesen, wenngleich beide nach dem Pricing kaum weiter hätten performen können. ...

