Whitepaper: Reshaping London's Specialty Market The Impact of Technology and Data untersucht das transformative Potenzial von synthetischen Daten, die im Jahr 2024 einen Anteil von 60 der Daten ausmachen

Earnix, der weltweit führende Anbieter von KI-basierten SaaS-Lösungen im Bereich Finanzdienstleistungen, veröffentlichte heute einen umfassenden Bericht, der das transformative Potenzial synthetischer Daten zur Beschleunigung des profitablen Wachstums und des Risikoverständnisses im Kontext des besonderen Spezialversicherungsmarktes von London beleuchtet.

Das Whitepaper Reshaping London's Specialty Market -The Impact of Technology and Data(Umgestaltung des besonderen Marktes von London Der Einfluss von Technologie und Daten) unterstreicht die zentrale Rolle, die synthetische Daten also Daten, die nicht gesammelt, sondern produziert werden für den künftigen Erfolg des Marktes spielen werden.

Während synthetische Daten im universitären Bereich schon seit Jahrzehnten genutzt werden, haben sie in kommerziellen Anwendungen erst kürzlich an Bedeutung gewonnen. Laut Gartner machten synthetische Daten im Jahr 2021 nur 1 der Daten aus, werden aber bis 2024 voraussichtlich auf 60 ansteigen. Technologische Fortschritte wie generationale adversarische Netzwerke, Transformatoren und große Sprachmodelle haben die Geschwindigkeit und das Volumen der erzeugten synthetischen Daten erheblich gesteigert.

Gleichzeitig hat die steigende Nachfrage nach Daten in der Spezialversicherung Underwriter und Makler dazu veranlasst, synthetische Daten zu nutzen, um bestehende Datensätze zu ergänzen und die Effizienz der Risikobewertung zu verbessern. Der Grund dafür ist, dass synthetische Daten Lösungen für mehrere zentrale Herausforderungen auf dem Londoner Markt bieten:

Füllen von Datenlücken: Spezialversicherer können sich synthetische Daten zunutze machen, um auf die für die Produktentwicklung und -prüfung erforderlichen Daten zuzugreifen, ohne die Sicherheit oder den Datenschutz der Kunden zu gefährden. Dies hat zu einem Anstieg innovativer Ideen und des Technologieeinsatzes im Versicherungswesen geführt. Datenschutz und Sicherheit: Synthetische Daten bewahren die Vertraulichkeit und ermöglichen gleichzeitig kritische Analysen. In einer Welt, in der Daten auf breiter Basis zur Verfügung stehen, sind Techniken für synthetische Daten unerlässlich, um sicherzustellen, dass Kundendaten nicht durch Identitätsdiebstahl oder Betrug gefährdet sind. Analytische Unterstützung: Synthetische Daten unterstützen eine genauere Modellierung, Simulation und Prüfung, insbesondere bei der Bewertung extremer oder seltener Ereignisse, die für den Spezialmarkt entscheidend sind, wie z. B. Überschwemmungen oder Wirbelstürme und Betrugserkennung. Versicherer können diese Ereignisse simulieren, um robuste Risikomodelle zu entwickeln, ohne auf tatsächliche Ereignisse warten zu müssen. Simulationen, Stresstests und Datenerweiterung: Die Generierung synthetischer Daten verbessert die Leistung von Vorhersagemodellen, die Betrugserkennung und andere analytische Erkenntnisse. Sie ermöglicht es Versicherern, Modelle in neuen Situationen zu simulieren und Stresstests durchzuführen, sodass sie neue Produkte einführen oder in neue Segmente oder Gebiete mit begrenzten vorhandenen Daten expandieren können.

Robin Gilthorpe, CEO von Earnix, sagte:

"Die digitale Transformation der komplexen Spezialversicherungssparten auf dem Londoner Markt hat gerade erst begonnen. Es handelt sich zwar um einen marktweiten und grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Spezialversicherer und Rückversicherer ihre Geschäfte tätigen, aber es ist keine Einheitslösung. Synthetische Daten in Verbindung mit künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und fortschrittlicher Analytik sind jedoch vielversprechend, um verschiedene Herausforderungen in der Spezialversicherung zu bewältigen, darunter Datenlücken, Datenschutz- und Sicherheitsbedenken oder Betrugserkennung, um nur einige zu nennen.

Daten spielen eine entscheidende Rolle für den Umsatz, die Rentabilität und den Marktanteil insbesondere in diesem komplexen Markt, in dem Einblicke auf granularer Ebene einen erheblichen Unterschied auf Makroebene ausmachen können. Spezialmakler und Versicherer wissen, dass in diesem sich schnell entwickelnden Markt die Fähigkeit, durch Veränderungen zu wachsen, von größter Bedeutung ist. Unser Whitepaper unterstreicht die zentrale Rolle synthetischer Daten bei der Neugestaltung des Londoner Marktes und skizziert die nächsten Schritte, die Spezialversicherern zur Verfügung stehen, um die einmaligen Möglichkeiten für eine fundierte Entscheidungsfindung und verbesserte betriebliche Effizienz zu nutzen."

Der Bericht steht hier zum Download bereit.

Weitere Informationen über Earnix erhalten Sie unter www.earnix.com.

Über Earnix

Earnix ist der führende Anbieter von geschäftskritischen, cloudbasierten intelligenten Lösungen für Preisgestaltung, Underwriting, Rating und Produktpersonalisierung. Diese vollständig integrierten Lösungen bieten einen ultraschnellen ROI und wurden entwickelt, um die Art und Weise, wie globale Versicherer und Banken geführt werden, zu verändern, indem sie Werte in allen Bereichen des Geschäfts freisetzen. Earnix ist seit 2001 innovativ für Versicherer und Banken tätig. Seine Kunden befinden sich in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten und das Unternehmen hat Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien-Pazifik und Israel. Weitere Informationen finden Sie unter earnix.com.

Verbinden Sie sich mit Earnix über LinkedIn, X und Facebook. Lesen Sie den Earnix Blog.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240523610300/de/

Contacts:

Krystina Puleo

Global Director of External Communications

press@earnix.com