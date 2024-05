Coca-Cola steht heute nicht nur für ihr bekanntes Erfrischungsgetränk, sondern auch für stetige Innovation und Diversität. Mit der Einführung des neuen Geschmacks Coca-Cola Wozzaah Zero Sugar am heutigen Tage ehrt die Marke die Lebendigkeit und Dynamik des afrikanischen Kontinents. Diese limitierte Edition, verfügbar in ausgewählten Märkten wie Nigeria, Algerien, Südafrika und Marokko, spiegelt die vielfältige Kultur Afrikas wider - angefangen beim einzigartigen Geschmack bis hin zu lebhaften Verpackungsdesigns. Mit von Afrobeats und Amapiano inspirierten Marketingaktivitäten und einer Partnerschaft mit der ersten Skateboarding-Firma Nigerias bekräftigt das Unternehmen seinen Anspruch, nicht nur Getränkehersteller zu sein, sondern auch kulturelle Grenzen zu überwinden und Trends zu setzen. Im digitalen Erlebnis der Marke [...]

Hier weiterlesen