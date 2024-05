FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.05.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1900 (2200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 370 (340) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 820 (790) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 584 (572) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 155 (135) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2350 (2100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PETERSHILL PARTNERS PRICE TARGET TO 235 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 182 (175) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS ANDRADA MINING WITH 'BUY' - PRICE TARGET 10 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 418 (395) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BYTES TECHNOLOGY TARGET TO 620 (585) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HILL & SMITH TARGET TO 2440 (2250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 470 (430) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS AVIVA TO 'HOLD' - PRICE TARGET 525 PENCE - HSBC CUTS MIDWICH GROUP TO 'HOLD' - PRICE TARGET 425 PENCE - JEFFERIES CUTS HAYS PRICE TARGET TO 125 (130) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STHREE PRICE TARGET TO 430 (420) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 450 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 4700 (4300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3300 (3200) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 450 (375) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 330 (155) PENCE - 'NEUTRAL'



