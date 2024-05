Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Aufgrund des Feiertags am Montag kam der Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Bankanleihen erst zur Wochenmitte in Schwung, so die Analysten der Helaba in einer aktuellen Ausgabe von "SSAs & Financials - Weekly Market Update".Mit sieben Transaktionen und einem Gesamtvolumen von 3,25 Mrd. EUR im EUR-Benchmark-Format sei es eine solide Woche. Die nunmehr beendete Blackout-Periode nach der Berichtssaison habe für Belebung gesorgt. Die Institute seien mit einem seit Jahresbeginn begebenen Volumen von rund 100 Mrd. EUR bereits gut mit ihren Emissionen vorangekommen: Zwar sei das Rekordvolumen des Vorjahres um rund 15% verfehlt worden, die beiden Vorjahre seien jedoch um 11% bzw. 20% übertroffen worden. ...

