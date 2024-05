Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in den USA sank im April leicht von 3,5 auf 3,4 Prozent, die Kernrate von 3,8 auf 3,6 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Erstmals in diesem Jahr seien die Erwartungen somit nicht übertroffen worden. Die PCE-Kern-inflation habe im März noch bei 2,8 Prozent verharrt. ...

