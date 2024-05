© Foto: Tesla Inc.



Tesla hat die Produktion seines Verkaufsschlagers Model Y im Werk Shanghai seit März um mindestens 20 Prozent gedrosselt, um auf die sinkende Nachfrage in China zu reagieren.Nach Angaben der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) wurden im März 49.498 und im April 36.610 Einheiten des Model Y produziert, was einem Rückgang von 17,7 Prozent bzw. 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das berichtet Reuters am Freitag. China ist der zweitgrößte Markt für Tesla. Doch der Marktanteil von Elons Musks Autobauer am chinesischen Markt ist zuletzt gesunken. Nach Zahlen eines chinesischen Automobilverbands sank Teslas Marktanteil in den ersten vier Monaten dieses Jahres auf 6,8 …