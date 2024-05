In seinem wöchentlichen Update für das pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der weltweiten PV-Industrie. von pv magazine Global Der Global Polysilicon Marker (GPM), die OPIS-Benchmark für Polysilizium außerhalb Chinas, wurde in dieser Woche mit 22,90 US-Dollar pro Kilogramm bewertet und blieb damit gegenüber der Vorwoche unverändert. Das deutet auf stabile Marktgrundlagen hin. Jüngste Diskussionen thematisierten eine mögliche Verlangsamung des weltweiten Polysiliziumabsatzes, die auf Veränderungen in der internationalen ...

