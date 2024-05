© Foto: Foto: Stephanie Scarbrough - AP/dpa



Das US-Justizministerium und eine Koalition aus mehreren US-Bundesstaaten haben am Donnerstag Live Nation angeklagt. Die AKtie brach daraufhin ein.Sie beschuldigen den großen Konzertveranstalter, durch wettbewerbswidriges Verhalten die Preise für Konzerttickets in die Höhe getrieben und damit sowohl Künstler als auch Verbraucher benachteiligt zu haben. US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland erklärte, dass es an der Zeit sei, das Unternehmen samt dessen Verantaltungsbereich Ticketmaster aufzubrechen. Garland betonte, dass Live Nation den Wettbewerb ersticke und eine monopolistische Kontrolle über den Markt für Live-Veranstaltungen ausübe, was höhere Gebühren für Fans und weniger Chancen für …