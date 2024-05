Paris / London - Nach dem Intermezzo mit moderaten Gewinnen am Vortag haben die europäischen Aktienmärkte am Freitag wieder geschwächelt. Der EuroStoxx50 verlor am späten Vormittag 0,42 Prozent auf 5016,40 Punkte. Der französische Cac 40 sank um 0,24 Prozent auf 8082,96 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,4 Prozent auf 8305,62 Zähler fiel. Die starken Zahlen des US-Schwergewichts Nvidia, die am Donnerstag noch gestützt hatte, wurden nun durch ...

