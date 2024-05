Berlin (www.anleihencheck.de) - Die Wiederbelebung der europäischen Wirtschaft setzte sich im Mai fort, so die Analysten der Weberbank.Ein vielbeachteter Einkaufsmanagerindex für den Euroraum - der die Stimmung unter den Verantwortlichen im Einkauf der Unternehmen messe - habe den siebten Monat in Folge zulegen können. Zuvor hätten schon die Daten zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal dieses Jahres mit einem Wert von +0,3 Prozent positiv überrascht. Selbst in Deutschland sei es endlich wieder leicht um +0,2 Prozent aufwärts gegangen. Zwar deute weiterhin wenig auf einen starken Anstieg der europäischen Wirtschaftsleistung hin, aber zumindest das Konjunkturtief des Winterhalbjahres sollte nun durchschritten sein. ...

