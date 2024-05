Paris (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management erweitert Angebot an Klima-ETFs mit einem globalen SRI PAB-Aktienfonds - ETF-NewsBNP Paribas Asset Management hat einen neuen nachhaltigen ETF (börsengehandelten Indexfonds) aufgelegt, der sich an den Zielen des Pariser Klimaabkommens zur Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs um max. 1,5 Grad orientiert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

