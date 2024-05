Vaduz (ots) -Vom 23. bis 24. Mai 2024 stattete die EFTA-Generalsekretärin in Begleitung ihres Stellvertreters, dem Liechtensteiner Frank J. Büchel, der liechtensteinischen Regierung einen Arbeitsbesuch ab.Beim Arbeitsgespräch mit Regierungschef Daniel Risch standen die allgemeine weltpolitische Lage und die aktuellen Entwicklungen im EWR im Fokus. "Für die liechtensteinische Wirtschaft ist sowohl der präferentielle Zugang zu zahlreichen Ländern aufgrund der EFTA-Freihandelsabkommen, als auch der gleichberechtigte Zugang zum EU-Binnenmarkt aufgrund des EWR-Abkommens von besonderer Bedeutung", so Regierungschef Daniel Risch in seinen Ausführungen.Mit Aussenministerin Dominique Hasler wurden die Themenschwerpunkte des kommenden EWR-Ministerrats am 28. Mai 2024 in Brüssel und des EFTA-Ministerrats am 24. Juni 2024 in Genf diskutiert. Ausserdem standen die Weiterentwicklung und strategische Ausrichtung der EFTA-Freihandelsabkommen auf der Agenda. Für Aussenministerin Dominique Hasler ist "der regelmässige Austausch und die enge Zusammenarbeit von wichtiger Bedeutung, um den wachsenden Herausforderungen der globalen Wirtschaft entgegen zu treten und die Weiterentwicklung des Verhandlungsnetzes voranzutreiben."Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47simon.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100919748