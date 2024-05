Frankfurt (ots) -neugemacht GmbH präsentiert auf der EM-Power Europe Submesse der 'The smarter E Europe' (Halle 5, Stand 660H) erstmals Metering-as-a-Service (MaaS) für Solaranlagen. Der Service beinhaltet die Bündelung aller für den Messstellenbetrieb notwendigen Lösungsbausteine ab Wechselrichter unter einem Dach und ermöglicht somit den schnellen Rollout von durchgängig integrierten PV-Anlagen.Kunden wie Solarteure und PV-Anlagenbetreiber sowie Liegenschaftsbetreiber und Projektentwickler müssen nicht mehr auf die Verteilnetzbetreiber warten, um ihre neuen Geschäftsmodelle für Mehrfamilienhäuser wie Mieterstrom oder gemeinschaftliche Gebäudeversorgung auszurollen. Vielmehr können sie den gesamten wettbewerblichen Messstellenbetrieb bei neugemacht as-a-Service buchen und so vollkommen autonom und jederzeit bedarfsgerecht skalierbar agieren.Beziehen Solarteure und PV-Anlagenbetreiber sowie Liegenschaftsbetreiber und Projektentwickler den Messstellenbetrieb as-a-Service, können sie sich auf die Entwicklung neuer Angebote konzentrieren und z.B. auch neue dynamische Reststromtarife für industrielle, gewerbliche und private Verbraucher in ihr PV-Anlagenangebot integrieren.Das neue Metering-as-a-Service Angebot für Solaranlagen adressiert alle aktuellen Gesetzesänderungen:- Es integriert die notwendig gewordene CLS-Kommunikation zur netzseitigen Steuerung von PV-Anlagen (§14a EnWG).- Für Mieterstrom und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (§42b EnWG) virtualisiert es sowohl Wohneinheitenzähler als auch Haussummenzähler und unterstützt zahlreiche Verteilschlüssel.- Auch dynamische Tarife (§ 41a EnWG) werden unterstützt.Darüber hinaus überzeugt das MaaS-Angebot von neugemacht durch eines der weltweit leistungsfähigsten Advanced Metering Management (AMM) und Meter Data Management (MDM) Systeme [1] inklusive der die Integration der in Deutschland gesetzlich geregelten Smart Meter Gateway Administration (GWA). Kunden profitieren von einer besonders benutzerfreundlichen Konfigurations- und Managementoberfläche sowie unzähligen Möglichkeiten der Anbindung und Integration in bestehende System- und Prozesslandschaften. Auch lassen sich individuelle Lösungsangebote für OEMs und Lösungsanbieter sowie Anlagen- und Liegenschaftsbetreiber schnüren. Vor allem der ganzheitliche und flexibel konfigurierbare Lösungsbaukasten für alle Kundenzielgruppen, der as-a-Service angeboten wird, als auch der umfassende Support unterschiedlichster Smart Meter, Sensoren und Smart Meter Gateways sind in der Kombination im deutschen Markt einzigartig.Das Metering-as-a-Service Angebot von neugemacht eignet sich nicht nur für Anbieter von Mieterstrom und die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung in Mehrfamilienhäusern und Wohnquartieren ab 100 Wohneinheiten. Auch für größere Anbieter von PV-Anlagen, die Besitzer von Einfamilienhäusern adressieren, ist dieses Angebot geeignet, wenn sie darüber nachdenken, nicht nur die klassische Wartung, sondern auch Subscription-basierte PV-Services anzubieten. So können Kunden über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage nachhaltiger gebunden werden. Beispielsweise indem PV-Anlagen as-a-Service inklusive Reststromversorgungsoption angeboten werden.Besucher des neugemacht GmbH Stands (Halle C5, Stand 660H) auf der The smarter E Europe können in einem persönlichen Gespräch mehr über das neue Lösungsangebot erfahren und erste Live-Demos potenzieller Installationsszenarien erleben.Weitere Informationen auch unter: https://neugemacht.com/de/veranstaltungen/the-smarter-e-europe-2024***[1] Laut Gartner ist das integrierte ZONOS-System eines der drei weltweit führenden Meter Data Management Systeme. Gartner MDM Market Guide 2023: https://www.gartner.com/document/code/763735?ref=ddisp&refval=763735Über Neugemacht GmbHDie Neugemacht GmbH ist ein Joint Venture von Gridspertise und Cuculus mit 100 % Fokus auf den deutschen Markt. Als Anbieter von End-to-End Lösungen kann Neugemacht alle Layer des gesamten Messstellenbetriebs bedienen, sodass sich Kunden, ob EVUs, Liegenschaftsbetreiber und Lösungsanbieter, auf die Entwicklung ihrer neuen Geschäftsmodelle konzentrieren können. Das Angebot umfasst alle für den Messstellenbetrieb notwendigen Komponenten, wie Zähler, Smart Meter Gateways (SMGWs), die Kommunikation, eine Software-Plattform, Installationsdienstleistungen, und sogar, den Betrieb der jeweiligen Lösung as-a-Service. Neugemacht stellt EVUs Lösungen für den Messstellenbetrieb ausschreibungskonform zur Verfügung oder begleitet Unternehmen auch bei der Entwicklung ganz individueller Zuschnitte, wie sie Hersteller und Lösungsanbieter benötigen. Selbstverständlich gehört auch die Integration des Messstellenbetriebs ins bestehende IT-Infrastrukturen zum Serviceangebot von Neugemacht.Weitere Infos finden Sie unter: www.neugemacht.comLeserkontakt:Neugemacht GmbHAurelius WosylusT +49 3677 686 0000kontakt@neugemacht.comwww.neugemacht.comPressekontakt:Publitek GmbHBirgit SchönigerT: +49 (0)4181 968098-13birgit.schoeniger@publitek.com