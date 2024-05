London (www.anleihencheck.de) - In einer relativ ruhigen Woche bewegten sich US-Staatsanleihen in einer recht engen Bandbreite, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Kommentare seitens Verantwortlicher der US-Notenbank Federal Reserve (FED) und das Protokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) hätten zur Vorsicht in Bezug auf die jüngsten Verbesserungen bei den Inflationsdaten gemahnt. Es sei bekräftigt worden, dass noch mehrere Monate mit besseren Preisdaten erforderlich seien, bevor die Diskussion über Zinssenkungen wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden könne. ...

