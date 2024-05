Berlin (ots) -Prävention und Intervention bei sexistischen Vorfällen in den Feuerwehren stand im Mittelpunkt der jüngsten Ausgabe der Online-Fortbildung "DFV direkt" des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). 390 Personen aus ganz Deutschland verfolgten den Vortrag von Birgit Kill, Leiterin des DFV-Fachbereichs Frauen, zum Thema "Sexualisierte Diskriminierung, Belästigung und Gewalt: (K)ein Thema in der Feuerwehr?". Kill hat gemeinsam mit DFV-Vizepräsident Karl-Heinz Frank den Vorsitz des DFV-Arbeitskreises "Fairness im Fokus" inne, der zu diesem Themenbereich Material für Feuerwehren entwickelt hat.Birgit Kill erklärte, dass nicht nur durch körperliche und sexualisierte Gewalt seelische und körperliche Beeinträchtigungen entstehen können, sondern auch durch Ausgrenzung und Diskriminierung von Frauen oder Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen. "Die Feuerwehr verliert hier nicht nur dringend benötigtes Personal, sondern auch öffentliches Ansehen, wo sie Vorbild sein sollte", so die Vortragende.Sexualisierte Beleidigung, Belästigung und Gewalt sind zudem strafrechtlich relevant. Um Führungskräften hier Unterstützung an die Hand zu geben, hat DFV-Vizepräsident Lars Oschmann entsprechende Strafrechtsdefinitionen für den Leitfaden des Arbeitskreises beigesteuert. Birgit Kill erläuterte den Gebrauch der in diesem umfangreichen Dokument enthaltenen "Checklisten" etwa für Erstgespräch, Lösungsgespräch oder die Prüfung strafrechtlicher Relevanz.Warum es auch in der Feuerwehr zu solchen Vorfällen kommen kann, erklärte Birgit Kill mit einer falsch verstandenen Kameradschaft: Das enge Vertrauensverhältnis in den Wehren könne leicht für übergriffiges Verhalten ausgenutzt werden und bewirke zudem eine zu große Toleranz für ein solches Verhalten. Abhilfe könne nur die Herstellung einer wertschätzenden, sensiblen Kultur schaffen. Diese müsse vonseiten der Führungskräfte mit einer Null-Toleranz-Strategie gegenüber sexualisierter Diskriminierung, Belästigung und Gewalt gepaart werden.Kill informierte über die DFV-Anlaufstelle, die vertraulichen Kontakt zu ehrenamtlichen Ansprechpartnerinnen und Unterstützung bei einem möglichen Vorfall bietet. Ihr Fazit des Vortrags: "Hinschauen, Haltung zeigen, Hilfe anbieten!". Die Materialien, darunter auch eine Präsentation mit umfangreichen Erklärungen zum Thema, stehen unter https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/ak/ak-fif/ zum Herunterladen zur Verfügung.Die nächste Ausgabe der "DFV direkt" findet am Mittwoch, 12. Juni 2024, von 18 bis 19 Uhr statt. Die DFV-Beiratsvorsitzende und ehemalige Bundesfamilienministerin Claudia Crawford informiert dann darüber, wie man sich im politischen Beziehungsgeflecht zurechtfinden und die richtige Person kontaktieren kann. Information und Anmeldung: https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/dfv-direkt/.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823oestreicher@dfv.orgfeuerwehrverband.defacebook.com/112willkommenx.com/FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5786532