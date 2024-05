EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

Adler Group S.A. gibt Änderungen im Verwaltungsrat als Vorschlag an die Hauptversammlung bekannt



24.05.2024 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Adler Group S.A. gibt Änderungen im Verwaltungsrat als Vorschlag an die Hauptversammlung bekannt



Luxemburg, 24. Mai 2024 - Die Adler Group S.A. gibt heute bekannt, dass Herr Matthias Moser mit Wirkung seiner vorgeschlagenen Wahl auf der Hauptversammlung (HV) am 25. Juni 2024 zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt werden soll. Diese vorgeschlagene Ernennung folgt auf den Rücktritt von unter anderem Prof. Stefan A. Kirsten im Februar 2024. Dr. Heiner Arnoldi und Thomas Zinnöcker haben ebenfalls ihren Rücktritt mit Wirkung zur kommenden Hauptversammlung eingereicht. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Hauptversammlung wird der Verwaltungsrat dann aus fünf Mitgliedern bestehen. Die Verkleinerung des Gremiums soll dort die Entscheidungsprozesse vereinfachen und die Effizienz insgesamt steigern. Der Verwaltungsrat würde sich wie folgt zusammensetzen: Stefan Brendgen (Chairman), Thierry Beaudemoulin (CEO), Thomas Echelmeyer (CFO), Matthias Moser und Thilo Schmid. Matthias Moser ist Diplom-Volkswirt und Immobilien- sowie Finanzexperte mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Er war in verschiedenen Unternehmen in leitenden, nicht-leitenden und beratenden Funktionen tätig, zuletzt bei der Domicil Real Estate AG, der SüdeWo GmbH und der GBW Immobilien AG. Kontakt Investor Relations:

P +352 278 456 710

E investorrelations@adler-group.com



24.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com