Hier erfahren Sie, was Sie am Freitag, den 24. Mai wissen sollten: Der US-Dollar (USD) profitierte am Donnerstag von den positiven EMI-Daten aus den USA, und der USD-Index schloss den vierten Tag in Folge im positiven Bereich. Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter für April und die Revision der Verbraucherstimmung der Universität Michigan ...

