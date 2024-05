München (ots) -Das Thema: Immer mehr Hass und Gewalt - wie sicher ist Deutschland, Frau Faeser?Massiver Anstieg antisemitischer Straftaten, fast täglich neue Angriffe auf Politiker sowie andere Amtsträger und die rechtsextreme Gewalt bleibt auf hohem Niveau. Die Zahl politisch motivierter Straftaten hat sich innerhalb von zehn Jahren nahezu verdoppelt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht von einer "Eskalation der politischen Aggression" und kündigt an, mit der ganzen Härte des Rechtsstaats zu reagieren. Wohin steuert das Land zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes? Wie steht es um die innere Sicherheit kurz vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland? Ist der Staat noch in der Lage, seine Bürgerinnen und Bürger ausreichend zu schützen?Die Gäste:Nancy Faeser (SPD, Bundesministerin des Innern und für Heimat)Güner Yasemin Balci (Beauftragte für Integration in Berlin-Neukölln)Ronen Steinke (Rechtspolitischer Korrespondent Süddeutsche Zeitung)"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.Pressekontakt:Redaktion: Christian Sieh (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga:Stephan Clausen, K E T A N O, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: clausen@ketano.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5786549