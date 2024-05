Der European Solar Manufacturing Council (ESMC) hat sich für die Aufnahme von nicht-preislichen Kriterien in Auktionen für Solarmodule ausgesprochen, wie sie im EU Net Zero Industry Act vorgesehen sind. Das Empfehlungspapier des Rates ruft die Mitgliedsstaaten dazu auf, das Gesetz so schnell wie möglich zu verabschieden, und hebt die Bedenken bezüglich der Cyber- und Datensicherheit chinesischer Wechselrichter hervor. von pv magazine Global Der ESMC hat ein Empfehlungspapier zur Umsetzung des Net Zero Industry Act (NZIA) der Europäischen Union veröffentlicht, den das Europäische Parlament im April ...

