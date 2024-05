Der stellvertretende Gouverneur der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Hawkesby, sagte am Freitag, dass "eine Zinssenkung nicht Teil der kurzfristigen Diskussion ist. " Weitere Kommentare Während die kurzfristigen Inflationsrisiken nach oben gerichtet sind, ist die Bank zuversichtlich, dass die mittelfristige Inflation auf das Ziel zurückkehrt. Kein ...

