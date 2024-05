Neuer Multi-Chain Token kurz vor Launch: Wenige Token noch im Vorverkauf erhältlich

Der Countdown läuft: Der Dogeverse Token nähert sich mit großen Schritten seinem offiziellen Launch. Die letzte Chance, sich am Vorverkauf zu beteiligen, endet am 3. Juni 2024, um 12 Uhr MEZ. Mit über 15 Millionen US-Dollar, die bisher gesammelt wurden, hat der Presale bereits für Furore gesorgt und zeigt das immense Potenzial dieses neuen Tokens.

Dogeverse, ein einzigartiger Meme-Token, ist derzeit für 0,00031 US-Dollar erhältlich. Die Erwartungen sind hoch, dass sein Preis nach dem Listing auf dezentralen Börsen (DEXs) durch die Decke gehen wird. Experten prognostizieren sogar, dass Dogeverse bald den Erfolg von Bone ShibaSwap (BONE) übertreffen könnte. Zum Vergleich: BONE hat aktuell eine Marktkapitalisierung von etwa 142 Millionen US-Dollar und wird bei rund 0,61 US-Dollar gehandelt.

Die Geschichte von Dogeverse ist ebenso faszinierend wie seine Technologie. Cosmo, der chain-hoppende Hund, nutzt die Portal Bridge und Wormhole Technologie, um sechs verschiedene Blockchains zu verbinden: Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base. Diese Innovation begeistert die Krypto-Community und hat bereits eine starke Anhängerschaft mobilisiert.

Die sozialen Medien brodeln vor Aufregung. Influencer, Investoren und Krypto-Fans diskutieren lebhaft über Dogeverse. Jacob Crypto Bury, ein prominenter Youtuber und Krypto-Influencer, glaubt an das enorme Potenzial des Projekts: "Dogeverse könnte eine Bewertung von 1 Dollar erreichen. Das Projekt vereint die gesamte Meme-Community."

Letzte Dogeverse Token im Presale sichern: HIER

Neben Dogecoin, Shiba Inu, Dogwifhat und FLOKI reiht sich Dogeverse in die Riege der führenden hunde-themed Meme-Coins ein. Mit seiner starken Community-Unterstützung, innovativen Features und der Aussicht auf nahtlose Cross-Chain-Transaktionen ist Dogeverse bereit, die Krypto-Welt im Sturm zu erobern.

Preisvergleich der DOGE-Memecoins, Quelle: www.tradingview.com

Nutze die letzte Gelegenheit, bevor der Vorverkauf endet und Dogeverse in den offenen Markt eintritt. Diese Achterbahnfahrt möchte niemand verpassen!

30 Milliarden Token im Vorverkauf und Binance Listing möglich

Die Gerüchteküche brodelt: Dogeverse hat gute Chancen, später auf Binance gelistet zu werden. Immerhin hat das Unternehmen kürzlich eine Initiative gestartet, um das Wachstum kleiner und mittlerer Projekte zu fördern. Diese neue Ausrichtung auf nachhaltiges Wachstum und solide Grundlagen könnte Dogeverse in eine perfekte Position bringen, um von Programmen wie dem "direkten Listings", "Launchpools" und "Megadrops" zu profitieren.

30 Milliarden Token wurden für den Presale reserviert, was bei einer Gesamtversorgung von 200 Milliarden Tokens den Investoren eine einmalige Gelegenheit bietet. Der Erfolg des Presales unterstreicht die Attraktivität des Projekts und das Vertrauen der Investoren in die Zukunft von Dogeverse.

Noch neun Tage bis zum Ende des Vorverkaufs - die letzte Chance, sich Dogeverse Token zu sichern, bevor sie den breiteren Markt erreichen. Für Investoren, die nach passivem Einkommen suchen, bietet Dogeverse eine attraktive Staking-Möglichkeit mit einer APY von bis zu 53%. Die Verteilung der Staking-Belohnungen erfolgt mit einer Rate von 6088 Dogeverse pro ETH-Block über zwei Jahre hinweg. Durch das Presale-Staking wird der Verkaufsdruck beim Listing verringert.

Verpasse nicht die Chance, Dogeverse Token zu einem niedrigen Preis zu kaufen und Teil der Dogeverse-Revolution zu werden.

Hier zum letzten Teil des Presales!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.