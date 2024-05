Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - Mai 2024

Die offensive Aufstellung des Alpine Multiple Opportunities Fund führte im vergangenen Monat zu Wertzuwachs von +1,6%. Im bisherigen Jahresverlauf 2024 beträgt die Performance +8,1%.

Back to the roots - und das ist die Aufwärtsbewegung der Welle 3 - war der Trend in den vergangenen vier Wochen.

Die zwei belastenden Faktoren (langsamer sinkenden Inflationszahlen sowie die potentielle Ausweitung des Krieges auf den Iran) sorgten nur für den beschriebenen kurzen Rücksetzer zwischen 5% und 10%. Hiernach setzten sehr zügig wieder Nachkäufe ein, so daß der kurze Abwärtstrend (innerhalb der intakten Welle 3) bereits wieder beendet war/ist.

Besonders interessant ist der positive Ausbruch des chinesischen Aktienmarktes aus seinem 2021er (!) Abwärtstrend festzuhalten!

Die Anleihekurse notierten seitwärts. Gold verzeichnete einen leichten Rücksetzer in die Spanne 2.275-2.350 US-$/-Unze. Der US-$ verlor aufgrund des Risk-On modes leicht bis auf knapp 1,08 US-$/€.

Sinkende Zentralbankzinsen, steigende Unternehmensumsätze und -gewinne durch KI sowie eine steigende Produktivität in den USA bleiben die übergeordneten Treiber für weiter steigende Aktienmärkte.

Wir befinden uns weiterhin in der dritten von fünf Wellen im laufenden aufwärts gerichteten Konjunkturzyklus. Die Dauer dieser dritten Welle wird maßgeblich von den US-Wahlen im November 2024 abhängen. Ohne Trump dürfte die dritte Welle zum Jahreswechsel auslaufen - mit Trump wird sie sicherlich sehr ausgedehnt fortgeführt werden.

Der Ausbruch des chinesischen Aktienmarktes nach oben könnte zu Verschiebungen in den regionalen Asset-Allocations führen. Wir erwarten Verlagerungen aus Euro-Aktien in asiatische Titel.

Auch wenn Zinssenkungen verzögert einsetzen werden, ist die Erwartungen auf sinkende Zinsen unverändert. Daher sind insbesondere sehr lang laufende Staatsanleihen auf beiden Seiten des Atlantiks weiterhin ein sehr interessanter Portfoliobaustein. Neben einer Rendite von 3-4% bestehen auch valide Chancen auf Kurssteigerungen bei kommenden Zinssenkungen. Wir haben entsprechende Positionen aufgebaut.

Im Gold war der Ausbruch über die 2.134 US-$/Unze entscheidend. Wir schauen uns einen Wiederaufbau der Position an.

Der US-$ wird grundsätzlich weiter fester notieren und in Richtung Parität gehen. Auch eine weitere Bewegung unter 0,96 in Richtung des all-time-highs gegen den Euro bei 0,84 US-$/€ können wir uns sehr gut vorstellen, denn der Grundsatz "starke Wirtschaft hat eine starke Währung" wird wieder in der Vordergrund rücken.

Wir haben unsere US-$-Positionen weiterhin nicht abgesichert.