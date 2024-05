Noch ist Metas Antwort auf ChatGPT in Europa nicht verfügbar. Das könnte sich aber schon bald ändern. Außerdem soll eine Bezahlversion in Arbeit sein. Was wir bisher wissen. Im April 2024 hat Meta mit Llama 3 die neueste Version des hauseigenen KI-Modells vorgestellt. In den USA treibt das Modell bereits Meta AI an, den hauseigenen Chatbot des Unternehmens. Der ist dort als Web-Variante und in den Apps von Facebook, Instagram und Whatsapp verfügbar.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...