Bad Wimpfen (ots) -In der aktuellen Ausgabe der Ökotest (6/24) erzielen Lidl-Eigenmarken sehr gute Gesamtergebnisse. Pünktlich zur warmen Jahreszeit erhält die "Cien Sun Kids Sonnencreme LSF 50" die Bestnote "Sehr gut". Die Creme beeindruckt vollumfänglich mit ihren sehr guten Inhaltsstoffen und gehört mit einem Preis von 5,50 Euro pro 200 Milliliter (Grundpreis: 27,50 Euro/Liter) zu den günstigsten unter den Testsiegern.Mit dem "Cien Pure Freshness 48h Roll-On Deodorant" überzeugt gleich ein weiteres Near-Food-Produkt die Ökotest. Der Deoroller ohne Aluminiumsalze sticht mit einer durch Studien belegte, bis zu 48 Stunden anhaltenden Frische, hervor und punktet zugleich mit sehr guten Inhaltsstoffen. Zudem gehört es mit einem Preis von 0,60 Euro pro 50 Milliliter (Grundpreis: 12,- Euro/Liter) zu den günstigsten getesteten Produkten.Auch das "Saskia Classic Natürliches Mineralwasser" erzielt ein gutes Ergebnis und bekommt aufgrund der hohen Reinheit und der sehr guten Inhaltsstoffe ein "Gut" von den Experten bescheinigt. Das Wasser stammt aus einer Quelle aus Wörth am Rhein.Das "Perlenbacher Alkoholfrei Extra Herb" erhält ebenfalls das Gesamturteil "Gut" in der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest (6/24). Das in einer Einweg-PET-Flasche abgefüllte Getränk überzeugt die Testpersonen mit einem harmonischen, würzigen Geruch und Geschmack.